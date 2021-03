Kylian Mbappé et Erling Haaland sont aujourd’hui les deux jeunes buteurs que l’Europe entière s’arrache. Performants avec leurs clubs respectifs et empilant les buts dans les différentes compétitions qu’ils disputent, ils suscitent l’intérêt des plus grands ténors européens. Le FC Barcelone, malgré ses difficultés financières actuelles, fait partie de ceux à qui on prête un intérêt envers le prestigieux duo.

« Haaland serait plus efficace que Mbappé mais… »

Recruter à la fois Mbappé et Haaland parait cependant impossible en raison du coût énorme de cette double opération. Il est donc probable que les responsables catalans aient à faire un choix entre les deux. Si ce dilemme venait à se présenter vers quelle star vont-ils alors pencher ? Un certain Hristo Stoichkov s’est permis de donner un conseil à ce sujet à la direction blaugrana.



« Je pense qu'avec le système de Barcelone, Haaland peut être plus efficace, a commencé par déclarer l’ancien Ballon d’Or dans un entretien à Goal Espagne. Mais si l'entraîneur était Johan Cruyff, je peux déjà vous dire qu'il signerait d'abord Mbappé. Il jouerait sans numéro neuf et alignerait à la fois [Ousmane] Dembélé, Mbappé et [Lionel] Messi en attaque ». Une attaque qui aurait incontestablement fière allure.