Mercato : Pour Griezmann, Messi met son veto

"Je n’ai pas d’opinion sur Griezmann." Interrogé en conférence de presse à la veille de la finale de la Coupe du Roi sur l’éventuelle arrivée d’Antoine Griezmann, Lionel Messi pouvait faire difficilement plus expéditif. Le discours avait bien changé depuis un an. "Pour gagner la Ligue des Champions, nous devons avoir les meilleurs joueurs, et Griezmann en fait partie", avait-il en effet soutenu le printemps dernier.

La volte-face d’Antoine Griezmann est évidemment passée par là. Et plus encore que le choix du champion du monde tricolore de poursuivre l’aventure à l’Atlético Madrid après avoir pourtant donné son accord au Barça, c’est bien la façon de procéder et cette mise en scène à travers le documentaire La Décision qui a heurté le quintuple Ballon d’or. A tel point que le natif de Rosario ne veut plus entendre parler du Français.

A en croire RMC Sport, Lionel Messi est si déterminé à empêcher la venue d’Antoine Griezmann qu’il a récemment été voir ses dirigeants pour faire part de sa désapprobation alors que les rumeurs bruissent au sujet de l’arrivée du Mâconnais. Tout en fustigeant le comportement du Colchonero, devenu persona non grata à ses yeux, le n°10 catalan a vanté les mérites de Neymar, qu’il rêverait voir revenir au Barça. Une prise de position qui risque néanmoins d’être vaine. Les dirigeants catalans ont désormais un mois pour convaincre les Blaugrana du bien-fondé de l’arrivée du Français.