Mercato : Pjanic-Arthur, ça coince ?

Les rumeurs fiables... L'échange Pjanic-Arthur toujours autant d'actualité, vraiment ? Alors que la presse italienne laissait entendre lundi que l'échange entre Miralem Pjanic (30 ans, Juventus Turin) et Arthur (24 ans, FC Barcelone) était quasiment acté (la date du 30 juin avait même été avancée), les discussions auraient sérieusement ralenti, à en croire La Repubblica, citant le directeur sportif de la Juve Fabio Paratici. L'un des deux joueurs aurait en effet manifesté des réticences à l'idée de cet échange pourtant dans les tuyaux depuis avril dernier. Encore récemment, ce sont les exigences du Barça, réclamant visiblement davantage d'argent pour son milieu de terrain brésilien (estimé à 80 M€, contre 70 pour l'ancien Lyonnais), qui semblaient pouvoir faire capoter le deal. Cette fois, ce serait la volonté de l'un des deux joueurs.

Les rumeurs peu fiables... Un gardien argentin dans l'Hérault ? D'après nos confrères de RMC Sport, Montpellier pourrait trouver en Argentine le joueur qu'il cherche pour pallier le retour au Pays Basque de Geronimo Rulli, la Real Sociedad ayant refusé de prêter le gardien... argentin au MHSC une saison de plus. Dans cette optique, le club cher à Laurent Nicollin aurait approché le Deportivo Defensa y Justicia, basé à Florencio Varela (banlieue de Buenos Aires) pour Ezequiel Unsain (25 ans). RMC Sport, qui précise que les dossiers du Portugais José Sa (Olympiakos) et du Suisse David von Ballmos (Young Boys Berne) seraient également à l'étude en parallèle, croit savoir que Montpellier s'apprêterait à proposer un prêt avec option d'achat pour Unsain alors que son club préférerait un transfert définitif.

Ca va se faire... Mohammed Salisu ne posera pas ses valises à Rennes cet été. Alors que le Stade Rennais avait débuté très tôt les démarches auprès de Valladolid pour tenter de s'attacher les services du défenseur central ghanéen de Valladolid, le club breton a rapidement été refroidi par les envies du joueur lui-même. Salisu ne quittera en effet la Liga que pour un club de Premier League, a expliqué lundi le nouveau président de Rennes Nicolas Holveck, sans cacher qu'il avait tout fait pour convaincre le Ghanéen de découvrir la Bretagne. Comme pour la petite pépite du PSG Tanguy Kouassi, finalement parti au Bayern Munich, le Stade Rennais n'a donc pas eu d'autre choix que de s'orienter vers une autre piste.