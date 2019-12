Philippe Coutinho fait actuellement les beaux jours du Bayern Munich. Malgré des prestations séduisantes, avec notamment un triplé réussi contre le Werder il y a quinze jours, le Brésilien ne sait pas encore si le club bavarois va activer l’option d’achat dont il dispose le concernant (pour 120M€). De fait, il explore toutes les options en vue de l’exercice 2020/2021. Et parmi les options il y a celle d’un potentiel retour en Premier League. El Mundo Deportivo indique que l’international auriverde ne dirait pas non à une nouvelle expérience dans le championnat anglais.

Chelsea fait les yeux doux à Coutinho

Coutinho s’était illustré il y a quelques années sous le maillot de Liverpool. À Anfield, il a même connu la meilleure période de sa carrière. L’été dernier, et après une campagne compliquée avec le FC Barcelone, Manchester United et Tottenham se sont renseignés à son sujet. Le vainqueur de la Copa America a finalement choisi de rejoindre l’Allemagne, mais si c’était à refaire il pourrait agir différemment. Dernièrement, un intérêt de Chelsea, dont l’interdiction de recruter vient d’être levé, a été évoqué par la presse britannique.