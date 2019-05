Mercato : Pépé, inaccessible pour l'OL

Maxwel Cornet, c'est 23 matches joués en championnat, pour seulement 9 titularisations, 2 buts et 3 passes décisives. Bertrand Traoré comptabilise lui 31 matches à son crédit, dont 23 titularisations, 7 réalisations et 1 passe décisive. Bruno Genesio était en droit d'attendre bien plus de ses deux animateurs du couloir droit cette saison, au même titre que bien d'autres joueurs de son effectif. Et si l'Olympique Lyonnais parvient à se maintenir sur le podium au terme de l'exercice en cours, c'est que ses concurrents directs n'auront pas réussi à faire mieux. Il subsiste toutefois encore un espoir d'arracher la deuxième place du championnat, à condition de prendre les trois points ce dimanche soir, lors de la réception du Losc en clôture de la 35e levée de Ligue 1.

Mais la mission s'annonce ardue face à la troupe de Christophe Galtier, en plein boom depuis l'entame de l'exercice en cours, sous l'impulsion notamment de Nicolas Pépé. Avec 20 buts et 11 passes, l'ancien Angevin a confirmé ses belles prédispositions du précédent exercice, qui lui avaient déjà valu l'intérêt de plusieurs formations plus huppées. L'OL avait par exemple tenté de débaucher l'international ivoirien en août dernier, à l'heure ou Maxwel Cornet était lui tout proche d'un départ. Selon les informations de L'Equipe, Jean-Michel Aulas était prêt à investir 35 millions d'euros pour finaliser la transaction.

Le Losc doit être tout heureux aujourd'hui que son numéro 19 ait décliné, soucieux de réussir une saison pleine dans le Nord de la France avant de plier bagage. Car désormais, l'Eléphant est entré dans une autre dimension. Son départ au cours de l'intersaison à venir va se négocier à l'étage supérieur. Pour preuve, l'Inter Milan serait tout disposé à offrir 70 M€ aux Dogues pour Pépé ! Malgré sa belle santé économique, l'OL ne peut désormais plus rivaliser et doit se faire une raison. D'autant que la concurrence anglaise devrait encore faire monter les enchères, sans oublier que le Paris Saint-Germain serait également aux aguets. "Il est très suivi dans tous les championnats, a confirmé le propriétaire lillois Gérard Lopez dans les colonnes du Parisien. Je veux qu’il aille dans un club qui lui donne les moyens d’aller au-delà de ce que peut faire le Losc. La nationalité importe peu. Ce n’est pas une invitation au PSG, mais je serais très heureux de voir Nico continuer d'évoluer en L1". La chance de l'OL est passée...