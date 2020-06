Mercato : Pedro vers la Roma ? Jovic prêté à l'AC Milan ?

Les rumeurs fiables

Les rumeurs loin d’être fiables

Tout le monde s'arrache Kai Havertz , la petite perle offensive du Bayer Leverkusen. Tout le monde, mais bientôt plus le Bayern Munich, si l'on en croit le toujours bien informé Bild. A en croire le célèbre quotidien, le club bavarois sacré mardi soir pour la 30eme fois de son histoire (et la huitième de rang), étant donné le montant demandé par Leverkusen (100 M€) pour son petit prodige de 21 ans. Refroidi par cette somme, le Bayern aurait stoppé les négociations en dépit de son grand intérêt pour le joueur auteur de 12 buts et 5 passes décisives cette saison en Bundesliga. Le Real Madrid, Chelsea et, à un degré moindre, Liverpool, seraient, quant à eux, toujours aussi bouillants sur le dossier.pour tenter de s'attacher les services du jeune international allemand. Une offre qui aurait été retoquée par le Bayer Leverkusen, dans la mesure où elle était loin des 100 M€ exigés par le club de Rhénanie du Nord-Westphalie.



Une saison et puis s'en va pour Luka Jovic ? Un an seulement après avoir rejoint le Real Madrid pour six saisons, le jeune attaquant serbe pourrait déjà faire ses valises. D'après la presse italienne, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort peu utilisé depuis son arrivée en Liga (15 matchs, et seulement 4 comme titulaire) désirerait quitter Madrid, où il ne se serait jamais vraiment acclimaté. Jovic aurait même déjà choisi son point de chute : l'AC Milan. Toutefois, si le club milanais suit de très près les performances du Serbe depuis plusieurs années, il n'est pas aujourd'hui capable de s'offrir le transfert du joueur transféré de Francfort au Real pour 60 millions d'euros. D'après le média italien Sport Mediaset, les Rossoneri envisageraient donc de se faire prêter Jovic dans le cadre d'un prêt payant (le Milan pourrait proposer jusqu'à 7 M€) avec option d'achat à la clé (qui s'élèverait à 35 M€). Un arrangement qui pourrait convenir à tout le monde.

Ça va se faire



Cap sur Rome pour Pedro Rodriguez ? En fin de contrat à Chelsea, où il ne souhaiterait même pas terminer l'exercice en cours, l'attaquant espagnol des Blues devrait découvrir un autre championnat après la Liga et la Premier League la saison prochaine. Tout laisse penser en effet que Pedro va atterrir sous les couleurs de l'AS Rome. A en croire plusieurs sources, l'ancien joueur du Barça se serait déjà entendu avec le club de la Capitale italienne, où un contrat de deux ans assorti d'une saison en option attendrait l'international espagnol sacré champion du monde avec la Roja en 2010. Pressé de rejoindre la Roma au plus vite, Pedro aurait demandé à Chelsea de pouvoir être libéré immédiatement sans même aller au bout de la saison. Une page devrait donc se tourner pour celui qui avait également tapé dans l’œil des Japonais du Vissel Kobe et de l'Inter Miami (MLS) et qui s'apprête vraisemblablement à clore le chapitre Blues avec 43 buts marqués en 201 matchs disputés toutes compétitions confondues pendant ses cinq années passées à Londres. Une belle prise en perspective si elle se confirme pour le club de la Louve et son entraîneur portugais Paulo Fonseca.

