Mercato : Pas de bon de sortie pour Digne, retour en Italie pour Mandzukic ?

Les rumeurs fiables



Si Lucas Digne (26 ans) envisageait de rejoindre un ténor de Premier League, lui qui avait connu ce qu'il se faisait de mieux en Liga, avec deux ans passés au FC Barcelone, il va probablement devoir patienter. Aujourd'hui à Everton, l'ancien latéral gauche du PSG ne semble pas près d'en partir, à en croire son entraîneur Carlo Ancelotti. Samedi, à deux jours du choc contre Tottenham, le coach italien des Toffees a fermé catégoriquement la porte au Français. « Lucas Digne est un joueur important pour nous, donc il n'y a aucune chance qu'il puisse partir », a assuré Ancelotti alors que Digne, qui défend les couleurs d'Everton depuis près de deux ans susciterait les convoitises des plus grands clubs anglais. A en croire la presse britannique, Manchester City et Chelsea surveillerait notamment de près l'ancien joueur de Lille.

La rumeur loin d’être fiable



Six mois et puis s'en va pour Mario Mandzukic (34 ans), avant un retour en Italie ? Parti au Qatar l'hiver dernier, l'attaquant croate a rompu son contrat à Al Duhail ce week-end. L'ancien joueur du Bayern Munich, transféré dans le Golfe pour 18 mois, ne finira donc pas la saison alors que le championnat est encore à l'arrêt pour trois semaines et que son équipe occupe la première place du classement. Auteur d'un seul but en sept matchs disputés depuis son arrivée, Mandzukic, passé par Wolfsburg, le Bayern, l'Atlético Madrid et la Juventus Turin depuis son départ de Croatie, pourrait retrouver la Serie A dans les prochaines semaines. Les médias italiens évoquent ainsi un intérêt de l'AC Milan pour le vice-champion du monde, mais pas seulement. Benevento, promu en Serie A, serait également intéressé. Le club de Campanie a récemment enregistré l'arrivée d'un autre attaquant : le Français Loïc Rémy.

Ca va se faire



Un contrat de cinq ans attend Martin Terrier (23 ans) à Rennes. Ouest France annonce ainsi que le jeune attaquant lyonnais arrivé à l'OL il y a deux ans et demi en provenance de Lille sera ce lundi en Bretagne pour y passer la visite médicale et s'y engager pour les cinq prochaines saisons. Une signature (si tant est que la visite se passe bien) qui devrait ainsi venir boucler un dossier qui s'était déverrouillé en fin de semaine avec l'accord entre les deux clubs sur un transfert avoisinant les 12 millions d'euros. Soit un peu plus que le prix auquel Lyon avait acheté l'ancien Strasbourgeois à l'époque (11 M€, sans compter les bonus, flirtant avec les 4 M€). Florian Maurice, alors en charge du recrutement de l'OL et aujourd'hui directeur sportif du Stade Rennais, était alors déjà à l'origine de la venue de l'ex-Bleuet.

Rudi Garcia entérine le départ de Martin Terrier :