Mercato Paris FC: Diaby-Fadiga a signé

Lamine Diaby-Fadiga a signé ce mercredi un contrat de quatre ans avec le Paris FC, actuelle lanterne rouge de Ligue 2 avec aucune victoire en neuf journées. L'attaquant de 18 ans était libre de tout contrat après avoir été licencié par l'OGC Nice pour un vol dans le vestiaire.

"Après avoir été mis au courant très rapidement de 'l’affaire', nous avons été en contact avec Lamine qui nous a exprimé ses remords, explique Pierre Dreossi, le manager général du club parisien. Cette erreur de jeunesse n’efface en rien ses qualités humaines et son intégrité. Au cours des discussions, le joueur a affiché l’envie de se racheter en se montrant irréprochable sur et en dehors du terrain. Ses qualités footballistiques sont indéniables et c’est pourquoi la venue de l’international français des moins de 18 ans est une opportunité pour le Paris FC."