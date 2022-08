Mercato : Paris également chaud sur Rafael Leão

Décidément, les Portugais ont la cote auprès des Parisiens et en particulier chez Luis Campos, le conseiller sportif du club. Après avoir déjà mis la main sur Vitinha et Renato Sanches, le dirigeant francilien rêve d’attirer Rafael Leao chez les champions de France. Selon RMC Sport, il s’agirait même de l’une de ses principales cibles en cette période de fin de mercato.

Tout comme Renato Sanches, Rafael Leao connait très bien le duo Campos - Galtier. Le premier nommé l’a fait venir à Lille en 2018 et le second a été son coach pendant deux ans chez les Dogues. Ses qualités sont donc parfaitement connues auprès du duo. A 23 ans, l’ailier possède aussi l’expérience d’un autre grand championnat et il pourrait donc être d’un apport intéressant au PSG. C’est peut-être le joueur au profil « bien défini » qui a été évoqué par le coach parisien, jeudi en conférence de presse.



L’opération qui consiste à le faire signer n’est cependant pas facile. Le joueur a encore deux ans de contrat à l’AC Milan, où il a terminé comme joueur le plus décisif de l’équipe la saison du titre avec 14 buts inscrits et 10 passes décisives offertes. Afin d’alléger le montant du transfert, Paris serait enclin à inclure un de ses joueurs comme monnaie en échange. Abdou Diallo pourrait être cet élément vu qu’il intéresse les Rossoneri depuis un moment.