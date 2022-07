Mercato : Paris dans une impasse pour Scamacca ?

Bien qu’ayant recruté le Rémois Hugo Ekitike, le PSG cherche encore à se renforcer en attaque. Les champions de France avaient jeté leur dévolu sur l’international azzurro Gianluca Scamacca. Les discussions ont été entamées avec le club italien de Sassuolo, mais elles n’ont pas abouti à un accord et aujourd’hui c’est un autre club qui parait être proche de recruter ce talentueux élément.

Le PSG va devoir activer le plan B

Selon le média anglais Sky Sports, les Londoniens de West Ham sont passés à l’offensive pour faire signer l’Italien. Une offre a même été transmise en ce sens, et elle est de l’ordre de 40M€. C’est autant que ce que proposait Paris. Il n’y a pas eu de deal car Sassuolo en demande au moins 10M€ pour se séparer de son attaquant vedette.



Du côté de Paris, il y a peu de chances pour qu’on enchérit sur le montant évoqué. Certes, Scamacca a été parmi les tous premiers joueurs ciblés par Luis Campos après son arrivée, mais le club francilien ne veut pas payer plus qu’il n’en faut pour un joueur, certes, prometteur mais dont les faits d’armes au plus haut niveau sont limités. Les Franciliens pourraient se tourner vers d’autres pistes, comme celle qui mène à Gonçalo Ramos, le jeune attaquant de Benfica.