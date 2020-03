Jan Oblak (Atlético, 27 ans, 100 millions d'euros)



Il n'y a pas de raison que ça change. Depuis son arrivée en 2014, le portier slovène n'a quasiment jamais échappé aux rumeurs diverses, tant il est performant. Le PSG et Chelsea sont encore cités.

Marc-André ter Stegen (Barça, 27 ans, 90 millions)

[🎞️VIDEO] 🇪🇸 Barcelone

✋ Un penalty arrêté

💥💥 Une double parade

...

↩️ Retour sur la folle 1ère mi-temps de Ter Stegen ! 🔥🔥https://t.co/SAFyDnTDlz

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 25, 2020



Gianluigi Donnarumma (AC Milan, 21 ans, 55 millions)

Annoncé du côté du Bayern, Sport pense que les Munichois aimeraient surtout le récupérer en 2021 si le gardien allemand ne prolonge pas.



Le PSG n'a jamais lâché le talent italien, qui demeure très jeune. Paris et Chelsea, décidément, sont les clubs les plus en recherche. C'est plus crédible qu'Oblak pour le PSG, car Gianluigi Donnarumma pourrait être la doublure de Keylor Navas.

David De Gea (Man Utd, 29 ans, 50 millions)



Un peu comme Oblak, l'avenir de De Gea a rarement été exempté de rumeurs de départ de Manchester United, où il trône depuis près de dix ans (2011). Pourquoi pas au Real, même si Thibaut Courtois s'est imposé ?

Kepa (Chelsea, 25 ans, 40 millions)

✈ #Mercato 🇬🇧 #PremierLeague

📝 Frank Lampard souhaiterait se séparer de Kepa Arrizabalaga cet été !https://t.co/PYvcVHP2WF

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 4, 2020



Manuel Neuer (Bayern, 34 ans, 18 millions)

Puisque Chelsea cherche aussi activement un gardien, Kepa, qui n'est plus titulaire, risque forcément d'être sur le marché. Si l'effet domino fonctionne, le Real surveille automatiquement les gardiens espagnols.Si le Bayern réussissait le gros coup Ter Stegen, son compatriote devrait fatalement trouver un point de chute. Pour lui aussi, Chelsea serait tout indiqué.