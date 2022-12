Edouard Mendy, qui a réalisé une excellente Coupe du Monde 2022 au Qatar avec le Sénégal s'apprête à faire son retour à Chelsea. Alors qu'il était titulaire indiscutable sous Thomas Tuchel, le champion d'Afrique a reculé dans la hiérarchie depuis l'arrivée de Graham Potter sur le banc des Blues. L'ancien joueur du Stade Rennais, qui serait mécontent de son temps de jeu, envisage de quitter Londres dès cet hiver, selon la presse britannique.

Vers un retour en Ligue 1 ?

Selon les informations de The Sun, l'OGC Nice et l'AS Monaco sont prêts à se livrer bataille pour faire revenir le gardien de but en Ligue 1. Le salaire élevé du joueur, qui est estimé à 113 000€ par semaine, pourrait cependant poser problème. L'idée d'un prêt à court terme serait une option crédible. Les deux clubs du Sud de la France devront faire face à la concurrence de nombreux clubs comme l'AC Milan. Avec la blessure de Mike Maignan, qui semble plus grave que prévue, le champion d'Italie en titre est à la recherche d'un portier pour les six prochains mois.