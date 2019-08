Vice-champion de France, le Losc va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pas avec un effectif resté à l'identique. Performances de haute facture obligent, le club nordiste a dû céder Thiago Mendes et Youssouf Koné à Lyon cet été alors deux autres joueurs de premier plan sont sur le point de partir : Nicolas Pépé (Arsenal) et Rafael Leao (AC Milan). Forcément, les dirigeants lillois ont dû s'activer pour trouver leurs remplaçants.

Et après les recrutements de Benjamin André (Rennes) au milieu et de Domagoj Bradaric (Hajduk Split) au poste de latéral gauche, le Losc vient d'accueillir un attaquant prometteur: le jeune Victor Osimhen. Le Losc a officialisé ce jeudi matin l'arrivée du buteur nigérian, récemment présent à la CAN en Egypte sous toutefois jouer la moindre minute. A 20 ans, il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Dogues et devrait, comme Leao avant lui, être en concurrence avec Loïc Rémy pour une place en attaque.

Ingla s'enflamme à son propos

L'avant-centre nigérian reste pour sa part sur une saison prolifique en buts avec le Sporting Charleroi, lui qui a conclu sa saison dans le championnat belge avec quelques 19 réalisations en 34 apparitions. Il est présenté par le Losc comme un "attaquant puissant et combatif, capable de mettre de l’impact physique et de se créer des espaces" et pourrait être susceptible d'évoluer sur un côté, notamment si les dirigeants nordistes ne trouvent pas de successeur à Pépé. Par ailleurs, le club lillois ne précise pas le prix de ce transfert mais la presse parle d'une somme de 12 millions d'euros, plus 2 de bonus et 15% à la revente pour Charleroi.

"Victor est un attaquant rapide au jeu très vertical, doté de grandes capacités physiques et d’une vraie intuition devant le but. Malgré son jeune âge, il est déjà international A au Nigeria. Il franchit un à un les paliers qui lui permettent de consolider sa renommée naissante dans le paysage footballistique mondial", s'est pour sa part enflammé Marc Ingla, le directeur général des Dogues.