Mercato : Openda aurait donné son accord pour rejoindre le RB Leipzig

Une petite saison et puis s’en va ? Le scénario semble se confirmer pour Loïs Openda et le RC Lens. Arrivé l’été dernier en provenance du Vitesse Arnheim, l’international belge n’a pas mis longtemps à s’acclimater à la Ligue 1. Impressionnant de régularité, le buteur de 23 ans aura porté les Sang et Or à la deuxième place du championnat, inscrivant 21 buts toutes compétitions confondues. Alors forcément, les convoitises ne manquent pas pour Openda.

Selon les informations de Bild, Loïs Openda se serait mis d’accord avec le RB Leipzig pour un contrat longue durée. Le club allemand va désormais devoir trouver un compromis avec le RC Lens, qui ne bradera pas son joueur, avec la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Affaire à suivre.