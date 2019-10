Mercato OM: Zubizarreta responsable du départ de Gomis ?

Auteur de 20 réalisations en Ligue 1 en 2016-2017, Bafétimbi Gomis n'avait cependant pas été conservé par l'Olympique de Marseille, qui a depuis compté sur Valère Germain, Konstantinos Mitroglou ou Mario Balotelli pour tenter de trouver un buteur de qualité, avant l'arrivée de Dario Benedetto au cours de l'intersaison.

De passage sur le plateau de RMC Sport ce lundi, l'attaquant d'Al Hilal est revenu sur cet épisode, et estime que l'actuel directeur sportif phocéen, Andoni Zubizarreta, ne souhaitait pas forcément le conserver. "On ne sent pas un dirigeant qui était fan de ma façon de jouer. Quand il dit que c'est la première année que je marquais 20 buts, il montre les doutes qu'il y avait à mon niveau. Galatasaray m’a fait une proposition avant celle de l’OM. A Marseille, je marque mon 15e but contre Nantes au mois de février, mais le club n'avait toujours pas anticipé sur l'année d'après. Rudi Garcia m'a dit qu'il voulait me garder mais avec mon expérience, après l'échec de Swansea, je voulais me retrouver au coeur d'un projet où j'allais être valorisé", a expliqué l'ancien Lyonnais et Stéphanois, qui avait donc opté pour un nouveau défi en Turquie avant de filer ensuite en Arabie Saoudite.