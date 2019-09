Mercato OM: Wanyama et Rafinha dans le viseur ?

Luiz Gustavo, sauf revirement brutal de situation, est bel et bien attendu dans les rangs stambouliotes de Fenerbahçe. L’OM souhaitant pour sa part recruter le Nantais Valentin Rongier pour pallier le départ de son milieu de terrain brésilien.

Les négociations avec le président du FCN, Waldemar Kita, demeurent néanmoins serrées. Aussi Andoni Zubizarreta, le directeur sportif phocéen, aurait-il ciblé deux autres joueurs en cas d’impasse. Et pas des moindres !

Selon RMC, les Olympiens viseraient ni plus ni moins que Victor Wanyama et Rafinha, deux éléments qui n’entrent pas forcément dans les plans de Tottenham et du Barça cette saison et qui pourraient faire l’objet d’un prêt. A noter toutefois que le second était titulaire samedi dans les rangs catalans…