Mercato OM-Villas-Boas: "Je pense que Thauvin va rester"

Florian Thauvin va-t-il quitter l'OM avant la fin du mercato ? Interrogé sur ses garanties de voir le champion du monde rester dans son effectif en septembre, André Villas-Boas s'est montré confiant, ce mercredi en conférence de presse.

"Je pense qu'il va rester pour la seule raison qu'il n'y a pas plusieurs clubs qui sont capables de payer ce type de somme pour un joueur de cette dimension, a assuré l'entraîneur marseillais. Evidemment, Rodrigo va partir pour l'Atlético de Madrid mais je ne pense pas que Valence va vendre un joueur 50 millions pour dépenser ensuite 50 millions pour un joueur comme Thauvin."

"Je suis tranquille, a poursuivi le technicien phocéen. J'espère que Florian est capable de bien récupérer après sa blessure. On l'attend avec impatience. J'espère qu'il sera apte pour Nice. Je pense que oui à 90%. Le mercato qui peut te surprendre le plus est celui d'Angleterre et il a déjà fermé."