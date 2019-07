Mercato OM : Une piste solide en défense

En quête d’un défenseur central expérimenté, l’Olympique de Marseille s’intéresserait au vétéran Joao Miranda. D’après le journaliste italien Alfredo Pedulla, le défenseur brésilien, limité à 20 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, serait déterminé à quitter les Nerrazzurri.

Plusieurs clubs se seraient d’ores et déjà manifestés, dont Marseille et Monaco, qui auraient ses faveurs. Les prétentions salariales du joueur risquent toutefois de poser problème au club phocéen, l’ASM semblant plus à même de satisfaire l’ancien Colchonero.