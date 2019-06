Mercato OM: Une nouvelle piste s'éloigne en attaque

Evoqué pour remplacer Mario Balotelli à la pointe de l’attaque phocéenne, Dario Benedetto semble encore très loin de l’Olympique de Marseille. Et pas seulement parce que sa clause libératoire, annoncée à 21 millions d’euros, semble inabordable pour les finances marseillaises.

Le joueur de Boca Juniors serait également décidé à rester chez les Xeneizes, avec lesquels il est sous contrat jusqu’en 2021. C’est en tout cas ce qu’a assuré le président Daniel Angelici.

"Je ne souhaite pas qu’un joueur reste alors qu’il n’en a pas l’envie. Mais j’ai entendu cette rumeur et il m’a donné sa parole qu’il restait jusqu’à la fin de l’année, a ainsi commenté le dirigeant de Boca dans des propos rapportés par Olé. Ici, en tout cas, nous n’avons reçu aucune proposition. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation économique où nous n’avons pas besoin de vendre. Si une offre arrive et que le joueur veut partir, on l’étudiera. Mais il n’a jamais manifesté des envies de départ quand je l’ai vu."