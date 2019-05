Mercato OM: Un départ cet été ? Kamara "n’y pense même pas"

Comptant parmi les rares satisfactions olympiennes cette saison, Boubacar Kamara est lié à son club formateur jusqu’en juin 2020 et n’a toujours pas prolongé son contrat à ce jour.

Le jeune défenseur de l’OM ne devrait pas manquer de sollicitations cet été. Pourtant l’intéressé l’assure: un départ n’est clairement pas dans ses plans à l’heure actuelle.

"Partir d’ici ? Je n’y pense même pas, souffle dans le cadre de Téléfoot le minot, natif de Marseille il y a 19 ans. Rien que d’y penser, ça me brise le cœur. Et ça briserait le cœur de ma famille... On est supporters de l’OM avant tout. Ce n’est vraiment pas quelque chose que j’ai en tête pour l’instant."