L'Olympique de Marseille, qui vient de laisser partir Lucas Ocampos au FC Séville mercredi, n'en est peut-être qu'au début d'une saignée. En effet, selon La Provence, plusieurs joueurs et non des moindres seraient libérés si leur prix butoir est atteint. Il s'agirait de Florian Thauvin à 45 millions d'euros, Morgan Sanson à 30 millions, Boubacar Kamara à 18 millions, Kevin Strootman à 12 millions, Hiroki Sakai à huit millions et Luiz Gustavo également à huit millions.