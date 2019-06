Mercato OM-Strootman: "Ils veulent se débarrasser de moi"

Les affaires entre Kevin Strootman et Marseille semblent se compliquer. Recruté contre 25 millions d'euros l'été dernier à l'AS Rome, le milieu de terrain néerlandais a connu une saison difficile sous les couleurs olympiennes, à tel point qu'il serait déjà poussé vers la sortie par son club.

Dans un entretien accordé à Algemeen Dagblad, Strootman est revenu, avec une légère amertume, sur sa situation avec l'OM: "Dans une discussion avec le président, on m’a dit que j'étais très cher et difficile à conserver sans Ligue des champions. Ils veulent se débarrasser de moi, tel est le message. Mais j’ai signé un contrat de cinq ans l’été dernier et Marseille a payé à l’époque des frais de transfert élevés à l’AS Rome. Nous devons attendre de voir comment évolue le marché mais il me reste quatre années de contrat", a constaté l'ancien Giallorosso.

Compétiteur, Strootman ne veut toutefois pas abandonner. "Vous ne signez pas quelque part pendant cinq ans dans l’intention de repartir au bout d’un an. Je veux vraiment rendre la confiance, rester et connaître une meilleure deuxième année", a indiqué le footballeur de 29 ans.