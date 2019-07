Les jours de Bouna Sarr à l’Olympique de Marseille semblent compter. Jeudi, le média espagnol La Colina de Nervion, expliquait que le joueur de couloir olympien était à son tour sur les tablettes du FC Séville, en quête d’un latéral droit afin de pallier le probable départ d’Aleix Vidal.

Un départ de l’ancien Messin serait d’autant plus d’actualité qu’André Villas-Boas ne compterait pas sur lui, ce qui lui a été signifié lors d'un récent entretien.

Le FC Séville s’était déjà intéressé à Bouna Sasrr l’été dernier, les dirigeants marseillais opposant alors une fin de non recevoir. La donne est différente cette année et une somme comprise entre 4 et 6 millions d’euros est évoquée.