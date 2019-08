Mercato OM : Sanson va rester à l'OM

L'OM ne devrait pas perdre son numéro 8 aujourd'hui. Courtisé par Everton et Crystal Palace notamment, Morgan Sanson a décidé de rester à l'OM une saison de plus, selon les informations de La Provence. Les clubs de Premier League étaient disposés à mettre plus de 20 millions sur la table pour arracher le joueur formé au Mans, mais le dernier mot est revenu à l'ancien du MHSC, qui préfère rester une saison de plus sur la Canebière. Dans l'effectif actuel d'Andre Villas-Boas, Morgan Sanson apparaît comme un titulaire en puissance au milieu de terrain, surtout si le club olympien ne se renforce pas dans l'entrejeu.