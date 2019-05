Mercato OM: Sakai évoque son avenir

Auteur de son premier but en Ligue 1, samedi dernier contre Toulouse (2-5), près de trois ans après son arrivée à l’OM, Hiroki Sakai (29 ans) a évoqué sa situation contractuelle, dans un reportage dans J+1.



"On ne sait pas ce qui peut arriver à un footballeur, je ne sais pas de quoi est fait mon avenir, mais la seule chose que je peux dire aujourd’hui, c’est que je me sens heureux ici", a lancé le latéral nippon, avant de lancer: "Je suis vraiment reconnaissant envers le club, car c’est là que j’ai pu découvrir le vrai football".

L’ancien joueur d’Hanovre est sous contrat jusqu’en 2021 et pourrait prochainement prolonger.

