Mercato OM: Sakai devrait rester

Alors que l'incertitude plane autour de l'avenir de plusieurs cadres de l'Olympique de Marseille, celui d'Hiroki Sakai passe toujours par la Canebière. Selon La Provence, le latéral japonais a demandé à sa direction de ne pas étudier les éventuelles offres en provenance d'Angleterre qui lui ont été rapportées par son agent. Sakai, 29 ans, se sent bien à Marseille et devrait, sauf surprise, y entamer sa quatrième saison. La saison passée, malgré les difficultés du club en Ligue 1 et l'élimination dès la phase de poules en Ligue Europa, l'international nippon avait été élu "Olympien de la saison" par les supporters après un sondage effectué par l'équipementier de l'OM.