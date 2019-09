Mercato OM: Rongier recruté contre 7 M€ ?

L'Olympique de Marseille veut Valentin Rongier, et Valentin Rongier semble décidé à tout mettre en oeuvre pour venir à l'OM. Or, d'après les informations de France Football, la direction des Ciel et Blanc et celle du FC Nantes se seraient rapprochées ces dernières heures, permettant donc d'être optimiste quant à la finalisation du transfert d'ici lundi soir.

Les Canaris, qui réclamaient initialement plus de 20 millions d'euros aux prétendants du milieu de terrain de 24 ans, pourraient finalement le céder contre 7 millions d'euros, et quelques bonus assortis. En retour, les Olympiens devraient eux ainsi permettre à Luiz Gustavo de partir pour s'engager en faveur du Fenerbahçe Istanbul, contre une somme à peu près similaire.