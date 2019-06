Mercato OM: Ocampos dans le viseur du FC Séville ?

En fin de contrat en juin 2020, Lucas Ocampos n’a toujours pas débuté les négociations avec l’OM pour une éventuelle prolongation.

Un club de Premier League aurait déjà sondé la direction phocéenne pour le généreux Argentin, lequel serait également dans les petits papiers du FC Séville.

Selon le média andalou El Desmarque, les Blanquirrojos seraient séduits par le profil de l’ancien joueur de l’ASM, passé également par le Genoa et l’AC Milan. Et ce d’autant plus si Pablo Sarabia vient à quitter le club.