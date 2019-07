Mercato OM: Ocampos cédé au FC Séville

C’est la première vente estivale d’un OM contraint de renflouer ses caisses. Lucas Ocampos s’est officiellement engagé pour cinq ans en faveur du FC Séville ce mercredi, contre une indemnité de transfert estimée à 15 millions d’euros, plus un pourcentage négocié à la revente.

Olympien depuis le mercato d’hiver 2015, l’ailier argentin formé à River Plate et passé par Monaco aura disputé 132 matches sous les couleurs phocéennes, pour un bilan de 32 buts et 15 passes décisives. Durant ses années marseillaises, il a également été prêté au Genoa et à l’AC Milan.