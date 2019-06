Mercato OM: Marega priorité de Villas-Boas ?

En quête d'un attaquant pour pallier le probable départ en fin de contrat de Mario Balotelli, l'Olympique de Marseille semble vouloir profiter des connexions entre Andre Villas-Boas et le FC Porto. Selon le quotidien portugais A Bola, l'ancien entraîneur de Chelsea et Tottenham souhaiterait recruter Moussa Marega, l'attaquant des Dragons. L'international malien, auteur de 19 buts toutes compétitions confondues avec Porto cette saison, le natif des Ulis a le profil d'attaquant qui pèse physiquement que rechercherait la direction olympienne. Marega, 28 ans, est estimé à environ 30 millions d'euros et évolue dans le championnat portugais depuis 2015 et une première expérience au Maritimo Funchal.