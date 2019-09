Mercato OM: Les discussions ont repris pour Rongier

Malgré l'échec des négociations entre l'OM et Nantes pour Valentin Rongier, les discussions ont repris ce mardi pour le transfert du milieu de terrain, indique RMC.

Le capitaine des Canaris peut toujours être recruté par les Phocéens en qualité de joker.

Pour rappel, lundi soir, les deux clubs avaient trouvé un terrain d'entente pour un transfert de 13 millions d'euros, plus deux millions d'euros de bonus, et une clause garantissant au FCN 50% de la plus-value sur une éventuelle revente. Mais selon L'Equipe, l'OM voulait plafonner cette somme à 5 millions d'euros, ce que refusait le président nantais Waldemar Kita.

On est pas loin du sketch... Les négos ont repris entre l’#OM et #Nantes pour #Rongier et notamment sur les bonus. L’OM peut le faire en joker (chaque club de Ligue 1 à le droit à un joueur évoluant en France). Le joueur est toujours sur Marseille. #RMCsport