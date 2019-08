Mercato OM: La mise au point de Zubizarreta et Eyraud

Jeudi, lors de la présentation à la presse d’Alvaro Gonzalez, les dirigeants de l’OM ont évoqué la suite du mercato estival. Le président Jacques-Henri Eyraud a d'abord affirmé qu’il n’y avait "plus beaucoup à attendre" avant la signature de l’avant-centre argentin Dario Benedetto.

Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, a ajouté qu’il travaillait sur la venue d’un latéral gauche et qu'au rayon des départs, c’était le statu quo, notamment pour les joueurs annoncés en Angleterre, car "les grands clubs anglais ne recrutent pas encore". Morgan Sanson et Florian Thauvin n'ont pas encore trouvé preneur...

Enfin, le président a assuré que le club marseillais souhaitait conserver Luiz Gustavo. "Je souhaite même qu'il termine sa carrière ici et qu'il continue dans le club après. Il fait preuve d'un respect de l'institution et un sens de la discipline exceptionnel. C'est un grand talent et un homme qui apporte beaucoup dans le vestiaire", rapporte ainsi Le Phocéen.