Mercato OM-Gustavo: ''Beaucoup de choses peuvent se passer''

Toujours annoncé dans le viseur du Fenerbahçe, Luiz Gustavo, qui a toujours affirmé sa volonté de rester à l’OM, a néanmoins entretenu le flou, après la défaite contre Reims (0-2), samedi.

"A tous les mercato, mon nom est cité mais je suis tranquille. Je suis ici, à Marseille. J'essaie de tout faire pour ce club. Ce n'est pas moi qui décide des autres choses, beaucoup de choses peuvent se passer. Je suis très content ici. Ce que le président a dit (que Gustavo allait rester, ndlr), c'est quelque chose de très intéressant. Si ça arrive, OK. On est là, toujours prêt pour aider et continuer cette histoire. On sait aussi que le foot, il peut se passer beaucoup de choses...", a lancé le Brésilien, rapporte RMC.

Les dirigeants espéraient se délester de certains gros salaires durant l’intersaison mais aucun n’a trouvé preneur.