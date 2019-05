Mercato OM: Germain veut rester

L'attaquant de l'Olympique de Marseille, Valère Germain, s'est exprimé au sujet de son avenir, vendredi, dans l'émission "Ici c'est Willy". L'ancien Monégasque, qui a retrouvé une place de titulaire ces dernières semaines dans l'effectif phocéen, au côté de Mario Balotelli, s'est confié plus particulièrement sur son futur avec les Olympiens.

"J'ai un contrat jusqu'en 2021, je me sens bien ici, surtout ces derniers mois où, personnellement, c'est mieux. Je me sens bien, je suis ici. Maintenant dans le football, vous savez, tout va très vite. Voilà, je me sens très bien, j'ai envie de rester ici", a déclaré Germain dans l'émission diffusée sur RMC Sport.

Auteur de 3 buts lors des 4 dernières rencontres de Ligue 1, le natif de Marseille semble donc enfin épanoui à l'OM.