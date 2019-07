Mercato OM: Germain se confie sur son avenir 

Valère Germain l'assure, il souhaite continuer son aventure avec l'Olympique de Marseille. Toutefois, l'attaquant de 29 ans, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les Olympiens, n'a pas caché son envie de rejoindre la MLS dans les années à venir sur les ondes de RTL.

"J’aimerais essayer d’aller jouer aux USA pour une ou deux saisons à la fin. C’est un pays qui me fascine et qui m’attire. C’est la vie en grand ici. Et puis apprendre une nouvelle langue, ça peut vraiment être bénéfique, notamment pour l’après-carrière. J’espère vraiment réaliser ce petit rêve", a déclaré l'ex-Monégasque, actuellement en tournée avec l'OM du côté de Washington.