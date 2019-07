Mercato OM-Germain: "Je ne me vois pas partir"

Mario Balotelli et Kostas Mitroglou partis, Valère Germain demeure à ce jour le seul attaquant de métier dont dispose l’OM. Alors qu’un départ du Français de 29 ans a été évoqué en début de mercato, ce dernier ne se voit clairement pas quitter la Canebière cet été.

"Ils annoncent quelqu’un à chaque mercato et je suis toujours là. Quand je suis arrivé, ils cherchaient déjà un grand attaquant. Kostas est arrivé un peu en retard. Je ne me vois pas partir, je ne vais pas me lancer dans une préparation en me disant : dans trois semaines, je suis parti. Je pense que je resterai ici cette saison, sauf exception et offre qui ne peut être refusée. Le président l’a dit, tous les joueurs peuvent être cédés. Je ne pense pas que le club désire, à ce stade, se séparer d’un attaquant, qui plus est le seul dont il dispose. Après, s’il y en a deux qui débarquent demain…", a ainsi déclaré l’ancien Monégasque dans un entretien accordé au journal L’Equipe.