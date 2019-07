Mercato OM: Eyraud reste optimiste

Dans le collimateur de l'UEFA et de son fair-play financier, l'Olympique de Marseille se retrouve dans une situation délicate qui ne devrait pas lui permettre de se montrer très attractif lors du mercato estival 2019. Pourtant, Jacques-Henri Eyraud l'assure, les Phocéens seront en mesure de bâtir une équipe compétitive.

"On peut acheter aujourd'hui, certifie le président olympien dans les colonnes de L'Equipe. On peut aussi travailler sur des formules comme des prêts. On a une enveloppe d'achat significative, en tout cas à l'échelle de la L1. Elle doit nous permettre de faire des choses intéressantes. Mais nous devons alléger de façon très significative notre masse salariale et nous le ferons".