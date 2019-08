Mercato OM: Eyraud confirme les limites financières du club

Jacques-Henri Eyraud a abordé la question des moyens marseillais dans ce mercato estival, lundi, en marge de la présentation de l’attaquant argentin Dario Benedetto.

"On est dans un processus de supervision de l’UEFA qui nous oblige à atteindre l’équilibre financier dans trois ans, ce que nous ferons. Mais il y aussi une écoute de l’UEFA avec la possibilité de recruter, c’est ce qu’on fait avec Dario et avec ce transfert de 14 millions d’euros. Un transfert important que peu de clubs en France peuvent se permettre", dixit le président de l’OM.

Et de conclure: "On bénéficie quand même d’une enveloppe significative cet été, ce n’est pas forcément celle que l’on souhaiterait mobiliser mais il y a des règles du jeu à accepter et à mettre en œuvre. Maintenant, si d’autres opportunités se présentent cet été ou l’hiver prochain, soyez sûrs qu’on les saisira !"