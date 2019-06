Mercato OM: Discussions avec un club anglais pour Sanson

Alors que l'Olympique de Marseille a besoin de vendre pour renflouer ses caisses, des discussions ont été entamées avec West Ham pour le transfert de Morgan Sanson, indique Sky Sports.

Newcastle et Wolverhampton s'intéressent également à l'ancien Montpelliérain, pour qui le club phocéen espère 35 millions d'euros.

Les Hammers, qui suivent de près les championnats français, auraient également fait une offre de 10 millions de livres (soit un peu plus de 11 millions d'euros) pour le Lorientais Alexis Claude-Maurice.

West Ham are in talks to sign Marseille's Morgan Sanson, Sky Sports News understands.