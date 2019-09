Mercato-OM: Camavinga a tapé dans l’œil de Villas-Boas

Alors que se profile la rencontre OM-Rennes ce dimanche, en clôture de la 8e journée de L1, André Villas-Boas avoue avoir un gros faible pour la révélation bretonne du moment: Eduardo Camavinga.

"Camavinga, je le trouve exceptionnel, dixit le coach phocéen ce vendredi en conférence de presse. Cet été, j’ai regardé un peu les autres équipes et j'ai demandé à Andoni si on pouvait faire une offre mais il m'a dit que c'était 40 millions… alors non."

Le jeune milieu de terrain angolais de 16 ans réalise un début de saison bluffant il est vrai dans les rangs du Stade Rennais. "Il peut jouer à tous les postes au milieu, je le trouve très intéressant", confirme AVB.