Mercato OM: Ça discute pour Lihadji

André Villas-Boas a "discuté" avec le jeune attaquant Isaac Lihadji (17 ans), qu’il a beaucoup utilisé pendant la préparation mais qui n’a pas encore signé son premier contrat professionnel à l’OM. "Ses agents parlent avec Andoni (Zubizaretta), je lui laisse ce type de choses. J’espère qu’on va trouver un accord", a expliqué l’entraîneur marseillais, cité par RMC Sport.

"On va faire une proposition à notre niveau et j’espère qu’il va accepter, a ajouté en conférence de presse le technicien portugais. Nous discutons avec Isaac mais nous ne pouvons pas surpayer. Nous devons être raisonnables pour un joueur qui a disputé zéro minute avec l’OM (en Ligue 1), ça c'est la vérité. Mais nous sommes contents de lui et de son évolution lors des amicaux."