Dario Benedetto va bien rejoindre l'OM. L'avant-centre argentin de Boca Juniors l'a lui-même annoncé vendredi à Fox Sports: "J'avais dit que je ne partirais pas si ce n'était pas pour un club européen important. Une offre comme ça à 29 ans, c'est très rare. Dans la majorité des cas, c'est entre 20 et 23 ans. C'est à mon tour, je pars samedi midi en France. J'ai fait mes adieux rapidement, car je ne voulais pas craquer et pleurer. Ce que j'ai vécu à Boca n'arrivera plus jamais."