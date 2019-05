Mercato Olympiakos: Valbuena est arrivé à Athènes

Direction la Grèce pour Mathieu Valbuena. Deux jours après avoir annoncé son départ du Fenerbahçe Istanbul, où il a évolué durant deux saisons, le milieu de terrain français (34 ans) est arrivé lundi à Athènes pour s’engager en faveur de l’Olympiakos. "Je suis très content de venir ici. On parlera un peu plus demain (mardi), mais en tout cas, je suis ravi d’être arrivé à Athènes", a-t-il déclaré à son arrivée à l’aéroport, sur une chaîne de télévision locale. Il devrait signer un contrat d’un an, avec un salaire estimé à 1,7 million d’euros.