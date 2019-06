L'Olympique Lyonnais a reçu une proposition de Tottenham de 45 millions d'euros pour Tanguy Ndombele, ce qui n'a pas satisfait Jean-Michel Aulas, détendu et surtout expérimenté (jeudi sur RMC Sport): "Je ne sais pas combien il vaut, mais plus que ça. On n'est pas pressés. Si j'attends encore une semaine, ce sera 80 millions..." D'ores et déjà, une somme de 70 millions serait désormais évoquée.