Mercato OL: Une nouvelle arrivée bouclée !

Après Thiago Mendes, quatrième recrue du mercato estival lyonnais et dont l’arrivée a été officialisée ce mercredi, et alors que Youssouf Koné devrait prendre le même chemin entre Lille et Lyon, un nouveau renfort est en passe de rejoindre l’Olympique Lyonnais.

A en croire Sky Italia, le transfert de Joachim Andersen aurait en effet été finalisé. Le défenseur danois s'était entendu depuis plusieurs jours avec les Gones et la Sampdoria et l’OL auraient également trouvé un accord.

Le club génois, qui a repoussé les deux premières offres lyonnaises, réclamaient initialement 30 millions d’euros hors bonus mais auraient finalement accepté l'offre de 30 millions d’euros bonus compris. Joachim Andersen est désormais attendu à Lyon en fin de semaine pour boucler son arrivée et passer sa visite médicale.