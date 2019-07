Mercato OL: Un défenseur américain pisté ?

L'Olympique Lyonnais a beau déjà avoir enrôlé Joachim Andersen pour concurrencer Marcelo et Jason Denayer en charnière, un autre défenseur central pourrait bien poser ses valises entre Rhône et Saône d'ici la fin du mercato estival. Car d'après les informations de Sky Sports, la formation présidée par Jean-Michel Aulas aurait des vues sur un certain Aaron Long.

L'international américain des New York Red Bulls serait également surveillé par West Ham United en Premier League, et la Fiorentina en Serie A.