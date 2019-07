Mercato OL: Sylvinho annonce Andersen

Après Ciprian Tatarusanu, Jean Lucas, Youssouf Koné et Thiago Mendes, l’Olympique Lyonnais est sur le point d’accueillir une cinquième recrue, en l’occurrence Joachim Andersen. L’arrivée du défenseur danois de la Sampdoria de Gênes (23 ans) est "en bonne voie", confirme Sylvinho dans une interview publiée le site du club rhodanien.

"J’en ai parlé avec Florian Maurice, explique le nouvel entraîneur brésilien des Gones. Pour le reste, on va jouer les premiers matches amicaux et on verra si on a besoin de renforcer encore l’équipe. Je n’ai pas eu besoin de proposer des joueurs, Florian Maurice et Vincent Ponsot travaillaient déjà très bien avant mon arrivée ici."