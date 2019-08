Mercato OL: Reine-Adelaïde tout proche ?

Malgré l'intérêt prononcé de l'AS Monaco, Jeff Reine-Adelaïde pourrait finalement prendre la direction de Lyon. Selon L'Equipe, l'OL serait en effet tout proche d'un accord avec Angers pour le transfert de l'international espoirs français. Le montant de l'opération pourrait être de 25 millions d'euros, plus 5 millions d'euros et un intéressement à la revente. Le match de vendredi soir entre l'OL et le SCO est au cœur des discussions, car Angers aimerait que Reine-Adelaïde ne dispute pas cette rencontre sous les couleurs lyonnaises...