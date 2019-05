Mercato OL: Ndombélé évoque un avenir "flou"

Dans une interview accordée au site officiel de l'Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombélé est revenu sur son avenir. Dans le viseur de plusieurs grands clubs européens comme Manchester City, le Real Madrid ou encore la Juventus Turin, le milieu de terrain lyonnais a avoué être en pleine réflexion pour la suite de sa carrière.

"Je ne me concentre que sur le terrain. On va peut-être parler de moi durant les vacances, mais je ne vais pas m’en occuper. Je vais aller souffler, me reposer la tête. C’est encore un peu flou car je ne sais pas ce que je veux aujourd’hui. Ce qui arrivera arrivera. J’ai la tête tranquille et c’est le plus important", a déclaré l'international tricolore, auteur de performances remarquées avec son club cette saison.

Pour le moment, l'ex-joueur d'Amiens est toujours sous contrat avec le club rhodanien jusqu'en juin 2023.