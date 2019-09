Mercato OL: Memphis aurait refusé l'AS Rome

Memphis Depay semble pleinement intégré dans le projet lyonnais. Arrivé en janvier 2017, l'international néerlandais aurait refusé à l'occasion du dernier mercato estival une offre de dernière minute de l'AS Rome, afin de se consacrer pleinement à l'OL.

Selon L'Equipe, le club italien aurait fait une proposition le 1er septembre, comprenant une indemnité de transfert, plus un joueur. Les deux clubs ont commencé à négocier, mais l'agent de Memphis serait intervenu afin de tuer dans l’œuf les négociations. Le numéro 11 aurait été rassuré par les départs de Bruno Genesio et Nabil Fekir, puisqu'il souhaitait travailler avec un autre entraîneur et devenir le joueur star de la formation lyonnaise.

Le contrat de Memphis court jusqu'en 2021, et pour l'instant, aucune prolongation n'est à l'ordre du jour.